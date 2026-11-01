Konya Sarayönü\'nde 9 yıl 3 ay cezası bulunan firari hükümlü odunlukta yakalandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı odunlukta polis ekiplerince yakalandı.

Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında, hakkında 7 ayrı suç kaydı ve toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün, ilçedeki ikametinde olduğu belirlendi.

Ekiplerin adrese düzenlediği operasyon sırasında polisleri fark ederek çatıdan kaçmaya çalışan hükümlü, dron desteğiyle takip edildi.

Odunlukta saklandığı tespit edilen hükümlünün üzerinde, 13,47 gram metamfetamin, 4 sentetik ecza ve 10 bin 700 Türk lirası nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından da adli işlem yapılan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.