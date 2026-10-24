Konya Selçuklu\'da 14 bisikletin çalınmasına karışan 8 şüpheli tutuklandı

Konya'da farklı adreslerden 14 bisikletin çalınmasıyla ilgili yakalanan 8 zanlı tutuklandı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ve adreslerde bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bisiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen 14 bisiklet, sahiplerine teslim edildi.