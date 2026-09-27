Konya Selçuklu'da E.Z.'yi tabancayla yaraladığı belirtilen M.Y. gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya Selçuklu'da E.Z.'yi tabancayla yaraladığı belirtilen M.Y. gözaltına alındı

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Konya Selçuklu\'da E.Z.\'yi tabancayla yaraladığı belirtilen M.Y. gözaltına alındı
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Konya Selçuklu'da komşular arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; 15 yaşındaki E.Z. bacağından tabancayla yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanırken, tabancayı ateşlediği belirtilen M.Y. (20) suç aletiyle gözaltına alındı.

KONYA'da komşular arasında çıkan kavgada E.Z. (15) bacağından tabancayla yaralandı. Şüpheli M.Y. (20) gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Adanur Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından evinden aldığı tabancayı ateşleyen M.Y., üst komşusu E.Z.'yi bacağından yaraladı. Kavgaya ayırmaya çalışan bir kişi de aldığı tekme ve yumduk darbeleriyle yaralandı.

Gürültü seslerini duyan diğer komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tabancayla yaralanan E.Z.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Darbedilen kişi ise ambulansta ayakta tedavi oldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren M.Y.'yi de suç aletiyle birlikte gözaltına alarak karakola götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
SelçukluGüvenlik3. SayfaGüncelKonyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Konya Selçuklu'da E.Z.'yi tabancayla yaraladığı belirtilen M.Y. gözaltına alındı - Son Dakika
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