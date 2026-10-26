Selçuklu'da hafriyat kamyonu ile şehir içi minibüs çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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Selçuklu'da hafriyat kamyonu ile şehir içi minibüs çarpıştı: 10 yaralı

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Selçuklu\'da hafriyat kamyonu ile şehir içi minibüs çarpıştı: 10 yaralı
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Selçuklu\'da hafriyat kamyonu ile şehir içi minibüs çarpıştı: 10 yaralı
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, yolcu taşıyan minibüs karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Minibüs şoförüyle birlikte 9 yolcunun yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

KONYA'da hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞOFÖR VE 9 YOLCU YARALANDI

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan M.E.A. yönetimindeki 42 M 8045 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen S.İ.'nin kullandığı 42 DEC 47 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada minibüs şoförü M.E.A. ve 9 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Selçuklu'da hafriyat kamyonu ile şehir içi minibüs çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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