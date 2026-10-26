Selçuklu\'da hafriyat kamyonu ile şehir içi minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Selçuklu'da hafriyat kamyonu ile şehir içi minibüs çarpıştı: 10 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, yolcu taşıyan minibüs karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Minibüs şoförüyle birlikte 9 yolcunun yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.
KONYA'da hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞOFÖR VE 9 YOLCU YARALANDI
Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan M.E.A. yönetimindeki 42 M 8045 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen S.İ.'nin kullandığı 42 DEC 47 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada minibüs şoförü M.E.A. ve 9 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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