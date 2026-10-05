Konya Selçuklu'da yeni emniyet müdürlüğü binasının temeli 198 milyon lirayla atıldı. - Son Dakika
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Konya Selçuklu'da yeni emniyet müdürlüğü binasının temeli 198 milyon lirayla atıldı.

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Konya Selçuklu\'da yeni emniyet müdürlüğü binasının temeli 198 milyon lirayla atıldı.
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Parsana Mahallesi'nde Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı. İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle inşa edilecek binanın yatırım maliyeti 198 milyon lira olacak.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Parsana Mahallesi'ndeki temel atma töreninde, yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasının İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle inşa edileceğini söyledi.

Vatandaşların kendilerini güvende hissettiği, çocukların huzurla büyüdüğü, ailelerin geleceğe güvenle baktığı bir ortamın oluşturulmasının tüm kamu kurumlarının ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Parsana Mahallemizde, 4 bin 387 metrekarelik arsa alanı üzerine inşa edilecek hizmet binamız, 4 bin metrekare inşaat alanıyla oldukça kapsamlı bir yapıya sahip olacak. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşacak binamızda 50 ofisin yanı sıra 3 adet nezarethane, toplantı salonu, ifade alma odası, teşhis odası ve avukat odası bulunacak. Yatırım maliyeti 198 milyon lira olan projemizi en kısa sürede tamamlayarak emniyet teşkilatımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Konya Valisi İbrahim Akın da emniyet teşkilatının devletin hem kudretini hem de şefkatini temsil eden en temel güç olduğunu vurguladı.

Kentte devam eden yatırımlara ilişkin konuşan Akın, şöyle konuştu:

"Buhara Mahallemizde inşaat çalışmaları devam eden Buhara Polis Merkezi Amirliği binamızda en kısa sürede tamamlanarak kahraman polis teşkilatımızın hizmetine sunulacak ve aziz Konyalı hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için hizmet vermeye başlayacaktır. Yine Akşemsettin Mahallemizde kazandıracağımız bir diğer polis merkezi amirliği binamızın proje ve ihale süreçleri de tamamlanmıştır. Önümüzdeki günlerde Selçuklu Belediyemiz tarafından bu polis merkezimizin inşaat çalışmalarına da başlanacak ve en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır."

Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri Hakan Özer ve Latif Selvi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Konya İl Başkanvekili Murat Adabalı ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından binanın temeli atıldı.

Kaynak: AA
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