Konya Seydişehir\'de 9 hafız öğrenci icazet belgesini Müftü Kızmaz\'dan aldı

Konya Seydişehir'de 9 hafız öğrenci icazet belgesini Müftü Kızmaz'dan aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 9 öğrenci, icazet belgelerini aldı. İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, kentteki kız ve erkek yatılı hafızlık Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim ederek öğrenci ve velileri tebrik etti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 9 öğrenci, hafızlık icazet belgelerini aldı.
İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, kentteki Yunus Emre Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu ve Merkez Yatılı Hafızlık Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 9 öğrenciye belgelerini takdim etti.
Kızmaz, öğrenci ve velileri tebrik etti.
Kaynak: AA
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