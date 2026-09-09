Konya Seydişehir'de alacak verecek kavgasında tüfekle yaralanan 1 kişi hastanede
Konya'nın Seydişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada A.B., pompalı tüfekle Y.A'yı yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.
Kızılcalar Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi olan A.B. ile Y.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. yanında bulunan pompalı tüfekle Y.A'ya ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan Y.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.B. de suç aleti ile yakalandı.
Kaynak: AA
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