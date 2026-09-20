Konya Seydişehir\'de devrilen otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Konya Seydişehir'de devrilen otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir-Beyşehir kara yolunda Akçalar Mahallesi kavşağında devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Konya Seydişehir'deki kazaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.O idaresindeki 34 KNE 894 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi kavşağında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile A.O ve S.O yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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