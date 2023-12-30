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Konya Seydişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya Seydişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. İlk kazada Fırat K. idaresindeki otomobil takla atarken, sürücü ile araçtaki Havin K. ve Nebahat K. yaralandı. Diğer kazada ise Hakan G. idaresindeki otomobil devrildi ve sürücü ile araçtaki Abdullah Ö. yaralandı. Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine ambulanslarla kaldırıldı.

Konya Seydişehir\'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
30.12.2023 - 01:09,
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Fırat K. idaresindeki 07 AUK 023 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolunun 9. kilometresinde takla attı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Havin K. ile Nebahat K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kazada ise Hakan G. idaresindeki 42 RD 516 plakalı otomobil, Seydişehir- Ketenli kara yolu Dikilitaş Mahallesi yakınında devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdullah Ö, Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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