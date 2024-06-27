Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı'yı Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı\'yı Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği başkanı seçilen Öğretmenevleri Mahallesi Muhtarı Mihriban Sarı'yı makamında ziyaret ederek, tebrik etti. Derneğin ilk kadın başkanı olan Sarı, Başkan Kotan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

27.06.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği başkanı seçilen Öğretmenevleri Mahallesi Muhtarı Mihriban Sarı'yı makamında ziyaret ederek, tebrik etti. Derneğin ilk kadın başkanı olan Sarı, Başkan Kotan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, rakiplerini geride bırakarak Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı seçilen Öğretmenevleri Mahallesi Muhtarı Mihriban Sarı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Cem Kotan, "Konyaaltı ilçemizin 39 mahallesinin 10'u kadın muhtarlarımıza emanet. Kadın muhtar sayısı ile Antalya'da 1'inci sırada yer alıyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. Kadınların yönetim kademelerinde yer alması çok önemli. Konyaaltı Muhtarlar Derneği'nin ilk kadın başkanı olmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ortak çalışmalara her zaman açığız. Her zaman yanınızda olup size destek vereceğiz" dedi.

Belediye ile her zaman ortak çalışma yürütmek istediklerini dile getiren Başkan Sarı, "Belediyemizin müdürleriyle ilişkilerimiz çok iyi. Sizlerle ortak çalışmalarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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