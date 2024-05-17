Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, öğrencileri makamında ağırladı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, öğrencileri makamında ağırladı

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Konyaaltı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı ziyaret ederek sorularını sordu. Başkan Kotan, öğrencilere belediyenin müfettişleri olduklarını söyleyerek eksik gördükleri konuları bildirmelerini istedi.

17.05.2024 09:58  Güncelleme: 10:09
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı makamında ziyaret eden Konyaaltı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, merak ettikleri tüm soruları Başkan Kotan'a yöneltti. Öğrencileri yanıtlayan Kotan, "Bugün size görev veriyorum. Sizler artık  belediyemizin müfettişlerisiniz. Çalışmalarımızla ilgili eksik gördüğünüz ne varsa söyleyin" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerini ve sınıf öğretmeni Özgür Demirer'i makamında ağırladı. Keyifli geçen sohbette Başkan Kotan, çocukların "Başkan olmak zor mu?", "Sokak hayvanları için projeleriniz nelerdir", "Daha çok çocuk parkı yapacak mısınız" "Sizce adalet nedir?" gibi sorularına yanıt verdi.

"EKSİK GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEYİ SÖYLEYİN"

Çocuklara belediyenin ve belediye başkanının görevlerini de anlatan Başkan Kotan, şunları söyledi:

"50 bin vatandaşımız bana oy verdi. Benimle belediye meclis üyeleri de seçildi. Sizlere en iyi şekilde hizmet sunacağız. Bir sınıf başkanı ve yönetimini seçtiğinizi düşünün. Yönetim kurulu ve sınıf başkanı, sınıfın temizlenmesini, sıraların tamiratını sağlıyor. Belediyeyi de bu şekilde düşünebilirsiniz. Sizlerin hayat konforunu arttırmak istiyoruz. En iyi kaldırımları, en iyi yolları, en iyi parkları yapmaya çalışıyoruz. Sizler belediyemizin müfettişlerisiniz. Size buradan görev veriyorum arkadaşlar. Eksik kusur görürseniz, muhakkak bize ya da öğretmeninize haber verin. Buradan çıktığınız zaman belediyenin müfettişi siz olacaksınız."

Ziyaret sonunda öğrenciler belediye meclis salonuna giderek, temsili meclis oluşturup, sınıfları adına çeşitli kararlar aldılar.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, öğrencileri makamında ağırladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, öğrencileri makamında ağırladı - Son Dakika

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