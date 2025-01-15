Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 8 Ayda 8 Proje Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 8 Ayda 8 Proje Hayata Geçirdi

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 8 Ayda 8 Proje Hayata Geçirdi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, seçim sürecinde vaat ettiği projelerden 8'ini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını duyurdu. 2025 yılı hedefleri arasında 10 yeni proje daha bulunuyor. Projeler arasında güvenlik kameraları, park aydınlatmaları ve muhtarlar meclisi gibi çalışmalar yer alıyor.

15.01.2025 18:33  Güncelleme: 19:13
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve geldiği günden bu yana geçen 8 ayda 8 projeyi hayata geçirdi. Seçim sürecinde sözünü verdiği 40 projeden 8'inin yapımına başladıklarını belirten Başkan Kotan, 2025 yılı içerisinde 10 projeyi daha hayata geçirme hedefleri olduğunu söyledi.

Başkan Kotan'ın, yerel seçim sürecinde hazırladığı proje kitapçığında yer alan 40 projeden 8'i'nin yapımına başlayan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, bu projelerden bazılarında sona yaklaşırken, çoğunu da tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Kotan, 2025'te 10 projeyi daha hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Projeler kapsamında çocuk parklarına güvenlik kamerası takılması konusunda adımlar atıldı. Böylelikle büyük parklarda güvenlik kamera sistemleri aktif hale getirilmeye başlandı. Hem çocuk hem de yetişkinler açısından güvenli bir ortam yaratılırken, ilçe sınırları içerisinde yer alan büyük parklarda ise Belediye'ye bağlı zabıta ve özel güvenlik görevlilerin rutin kontrolleri artırıldı.

Parklar aydınlatıldı

Yapımına başlanan ve ilçe genelinde 13 parkta hayata geçen bir diğer proje ise karanlık parkların aydınlatılması projesi oldu. Bu proje ile gece saatlerinde yeterli ışığa sahip olmayan parklara aydınlatma lambaları takılarak, parkların her noktasının aydınlık olması sağlandı. 2025 yılı içerisinde ilçe sınırlarında yer alan parkların aydınlatma projesinin sürdürüleceği bildirildi.

Muhtarlar Meclisi toplandı

Muhtarlar Meclisi Projesi ile ilçe sınırları içerisinde yer alan 39 mahalle muhtarının katıldığı ve sorunların anlatıldığı bir meclis kuruldu. Meclisin ilk toplantısı, 12 Aralık 2024 tarihinde Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla düzenlenen meclis, mahalle muhtarları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Emekli kahveleri daha nitelikli

Belediye Başkanı Cem Kotan'ın, emekli kahveleri ile ilgili hazırladığı projeler de ilk 8 ay içerisinde hayata geçirilen projeler arasında yer aldı. Emekli vatandaşlar için halk sağlığı buluşmalarına öncelik veren Belediye ekipleri, fizyoterapi egzersizleri, kanser bilgilendirmeleri ve tansiyon ölçme programları yapmanın yanı sıra karton bardakla yapılan ücretsiz çay ikramlarını cam bardakla yapmaya başladı.

Tarımsal üretimle ilgili projelere de devam ediliyor. Bu kapsamda tarımsal üretime katkı sağlamak ve kırsal bölgelerde yetişen ürünlerin tanıtımını sağlamak için etkinlikler düzenlendi. Çandır Fasulyesi için coğrafi işaret çalışmalarına başlanırken, Doyran bölgesinde de Doyran patlıcanının tanınırlığını ve bilinirliğini artırma çalışmalarına hız verildi.

Konyaaltı'nda her yaştan vatandaşın sporla buluşması için hazırlanan bir diğer projede ise 5 branşta 511 çocuk sporla tanışırken, 9 branşta  bin 20 yetişkin Konyaaltılı spor okullarında eğitim gördü. Ayrıca, 13 mahallenin 13 farklı noktasında sabah sporu etkinlikleri düzenlenirken, 'Sporun Başkenti Konyaaltı' sloganıyla kış dönemi kurslarının da devam edeceği bildirildi.

8 ayda 40 yabancı dil sınıfı

Dünya kenti vizyonuyla hayata geçen bir diğer proje ise yabancı dil eğitimleri oldu. Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi bünyesinde 8 ayda açılan 40 yabancı dil sınıfında, çeşitli dillerde eğitim programları hazırlayan Konyaaltı Belediyesi, vatandaştan gelen talepler doğrultusunda eğitimlerine devam ediyor.

İlçenin kırsal bölgelerinde yetişen ürünlerin tanıtımı ve bölge esnafının kalkınması için düzenlenen festival projeleri de Başkan Kotan'ın hayata geçirdiği projeler arasında yer aldı. Çandır fasulyesi, Doyran patlıcanı ve Çakırlar Sosyete Pazarı için düzenlenen şenlikler, bölge için önemli bir değer oluşturdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 8 Ayda 8 Proje Hayata Geçirdi - Son Dakika

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