Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: "Bizim Belediyecilik Anlayışımızın Merkezinde İnsan Var"

15.02.2026 14:19  Güncelleme: 15:45
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Sevgililer Günü'nde HayatPark'ta vatandaşlarla bir araya gelerek, belediyecilik anlayışının insan odaklı olduğunu vurguladı ve çiftlerin bu özel gününü kutladı.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, HayatPark'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Kotan, "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Biz Konyaaltı'mıza sevdalıyız. Bu sevdayla her mahallemizde ve sokağımızda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kotan, Sevgililer Günü'nde HayatPark'ı tercih eden vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kotan, aynı zamanda çiftlerin Sevgililer Günü'nü kutladı.

Konyaaltı'nda attıkları her adımda vatandaşların mutluluğu ve huzurunu ön planda tuttuklarını vurgulayan  Kotan, "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Halkımızla bir araya gelmek, talepleri yerinde dinlemek ve çözüm üretmek bizim için kıymetli. HayatPark'ta bugün gördüğümüz tablo, Konyaaltı'mızdaki birlik ve sevgi ortamının en güzel göstergesidir. Biz Konyaaltı'mıza sevdalıyız. Bu sevdayla her mahallemizde ve sokağımızda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

