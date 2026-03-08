Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan Kadın Personele 8 Mart Jesti

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede görev yapan kadın personele ay yıldızlı rozet ve üzerinde Cumhuriyet tarihinde ilkleri başaran kadınların bulunduğu kartları hediye etti.

Kotan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi'nde görev yapan kadın personele ve belediyeye gelen kadın vatandaşlara hediyeler verdi. Kotan, hazırlanan ay yıldızlı rozetler ile Cumhuriyet tarihinde ilkleri başaran kadınların bulunduğu kartları kadınlara takdim ederek, günlerini kutladı. Hediyeleri alan kadın personel ile vatandaşlar da jesti için Kotan'a teşekkür etti.

"Hayatın her alanında emeğiyle iz bırakan tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

Kadınların toplumun her alanında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kotan, "Kadınların emeği ve dayanışması hayatın her alanına güç katıyor. Belediyemizde görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımız da Konyaaltı'na sunduğumuz hizmetlerin önemli bir parçası. Emekleri, özverileri ve katkıları için her birine teşekkür ediyorum. Bizler Konyaaltı Belediyesi olarak, kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve eşit bir şekilde yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayatın her alanında emeğiyle iz bırakan, kendi hikayesinin öznesi olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.