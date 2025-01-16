Konyaaltı Belediyesi Bahar Dönemi Spor Kurslarına Başvuru Başladı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Bahar Dönemi Spor Kurslarına Başvuru Başladı

Konyaaltı Belediyesi, 'Harekete Geç Konyaaltı' mottosuyla çocuk ve yetişkinler için bahar dönemi spor kursları düzenliyor. Kurslar futbol, basketbol, tenis gibi dokuz branşta yapılacak ve başvurular 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

16.01.2025 16:25
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin "Harekete Geç Konyaaltı" mottosuyla çocuk ve yetişkinler için düzenlediği bahar dönemi spor kurslarına başvurular başlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin sporu hayatının bir parçası haline getirmesi amacıyla "Harekete geç Konyaaltı" mottosuyla kurslar düzenliyor. Spor kursları, futbol, basketbol, tenis, oryantiring, yoga, eğitsel oyunlar, sabah sporu, pilates ve güreş kursları olmak üzere dokuz branşta gerçekleştirilecek.

Hem çocuk hem de yetişkinler için uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek spor kurslarına başvurular, 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında 'www.konyaalti.bel.tr' adresinden yapılabilecek.

Spor kurslarının birinci döneminde, beş branşta 511 çocuğu sporla buluşturan Konyaaltı Belediyesi, dokuz branşta ise bin 20 yetişkinin spora başlamasını sağladı. Ayrıca, dokuz mahallede sabah sporu etkinlikleri düzenlendi. Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin hem bedensel hem de ruhsal sağlığını destekleyen spor aktiviteleriyle ikinci dönem daha fazla Konyaaltı sakinine ulaşmayı hedefliyor.

Kurs kayıtları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0242 245 55 00 numarasını arayabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Bahar Dönemi Spor Kurslarına Başvuru Başladı - Son Dakika

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