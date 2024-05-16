Konyaaltı Belediyesi Halk Sağlığı Buluşmaları Başlıyor

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek, hastalıkları önlemek ve halkı bilinçlendirmek için Halk Sağlığı Buluşmaları'nı başlatıyor. Buluşmaların ilki, 17 Mayıs Hipertansiyon Günü'nde Emekli Kahveleri'nde gerçekleştirilecek.

Konyaaltı Belediyesi toplum yararı adına düzenlediği etkinliklerine bir yenisini ekliyor.

Buluşmalar kapsamında 17 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Soytürk Siteler, Emekli Kahvesi'nde; Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tunca Pişkin ise Gürsu Sahil Emekli Kahvesi'nde vatandaşlarla buluşarak hipertansiyonun nedenlerini ve ondan korunma yollarını anlatacak. Etkinlikte ayrıca, sağlık personeli tarafından vatandaşların tansiyonu ölçülecek.

HALK SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Halk sağlığının en önemli amacının bireylerin sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek olduğuna vurgu yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Hastalık için olası risklerin ortadan kaldırılması ya da hastalık gelişmeden müdahale edilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bizler de ilçe sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmak adına onları birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da bilinçlendirmek istiyoruz. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyorum"dedi.