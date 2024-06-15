Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde Mezuniyet Töreni

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreşlerde eğitim gören minikler, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde kep fırlattı. Miniklerin hazırladıkları gösteriler ise büyük beğeni topladı.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Toros, Hurma, Gürsu ve Uncalı gündüz bakımevi ve kreşlerinde eğitim gören minikler mezun oldu. Minikleri için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye başkan yardımcıları Veysel Akyar ve Sedat Karabulut ile birim müdürleri ile kreş öğrencilerinin aileleri ve yakınları katıldı.

Öğrenciler dans sonunda bayrak açarak Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen 'Kimseyi Görmedim Ben Senden Daha Güzel' şarkısını söyledi. Öğrencilerin performansları, salonu dolduran kalabalık tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Tören sonunda minikler kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

"Atatürk ilkelerine bağlı çocuklar yetiştiriyoruz"

Öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Belediye Başkanı Kotan, "Şimdi minik yavrularımızı mezun ediyoruz. Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz. Okul öncesi eğitim, onların özgüvenli olmaları, hayata mutlu bakmaları ve kişiliklerini kazanmaları noktasında çok önemli. Biz her zaman onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çocuklar yetiştirmek bizim en büyük görevimiz Bu görevimizi de yerine getirdiğimizi düşünüyorum" dedi.