(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin düzenlediği 'Klasikten Romantiğe Yolculuk' isimli oda müziği konseri, yarın Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.
Konyaaltı Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinliklerle ilçedeki kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi "Klasikten Romantiğe Yolculuk" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.
Konser, 13 Haziran Perşembe günü (yarın) saat 18.00'de Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. Piyanoda Ekaterina Aktı, klarnette Elif Aksoy, viyolonselde Çağla Bilgin'in yer aldığı grup, sanatseverlere unutulmaz bir klasik müzik ziyafeti sunacak.
Son Dakika › Güncel › Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden 'Klasikten Romantiğe Yolculuk' Konseri - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?