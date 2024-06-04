Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet'i Şiirleri Sergisi ile Anıyor

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi şair Nazım Hikmet'i, ölümünün 61'inci yılında Belgin Dalar'ın 'Nazım Şiirleri Sergisi' ile andı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Nazım Hikmet aramızdan ayrılalı 61 yıl oldu. Memleketine hasret yaşadı Nazım. Kendisini özlemle anıyorum" dedi.

Nazım Hikmet Ran, ölümünün 61'inci yılında, Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Nazım Şiirleri Sergisi' ile anıldı. Belgin Dalar'ın Nazım Hikmet'in şiirlerinden esinlenerek hazırladığı yağlı boya eserlerinden oluşan serginin açılışını, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve ressam Belgin Dalar yaptı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergi öncesinde Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi müzisyenlerinin Nazım Hikmet şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirmesi büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Cem Kotan, "Nazım Hikmet aramızdan ayrılalı 61 yıl oldu. 61 koca yıl. Memleketine hasret yaşadı Nazım. Kendisini özlemle anıyorum" dedi. Ülkesini seven, insan hakları için mücadele eden herkesin Nazım Hikmet ve onun şiirlerinden etkilendiğini dile getiren Cem Kotan, "Nazım Hikmet tanıklık ettiği çağın sesi olmuştur. Bizler de bugün Belgin hocamızın hazırladığı sergimizle usta şairimizi anıyoruz. Sergimizi görmeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Sergi ücretsiz olup, 7 Haziran'a kadar gezilebilecek.