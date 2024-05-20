Konyaaltı Belediyesi'nden 19 Mayıs Flash Mob Gösterisi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden 19 Mayıs Flash Mob Gösterisi

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği 'Flash Mob' gösterisiyle vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı. Atatürk kıyafetli dansçı ve efelerin zeybek oyunu gösterisi duygusal anlara sebep oldu.

20.05.2024 12:09
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düznelediği 'Flash Mob' şaşırttı. Kent Meydanı'nda aniden vatandaşların arasından çıkan Atatürk kıyafetli dansçıya, diğer efeler de katıldı. Efelerin oynadıkları zeybek oyununu kimi vatandaş gözyaşları arasında, kimisi alkışlarla izledi.

Konyaaltı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda farklı bir etkinliğe imza attı. Konyaaltı Kent Meydanı'nda vatandaşların arasında normal kıyafetleriyle bulunan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi 'Flash Mob' gösterisiyle vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da etkinliği izleyenler arasında yer aldı.

Gözyaşlarını tutamadılar

Vatandaşları selamlayan temsili Atatürk kıyafetli dansçı, meydanın ortasına inerek zeybek oynamaya başladı. Büyük coşkunun hakim olduğu meydanda, duygusal anlar yaşandı. Alkışlar ve ellerindeki Türk bayrakları ile dans gösterisini izleyen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

İzmir Marşı'nı söylediler

Zeybek gösterisinin ardından Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile hep bir ağızdan İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı söylediler. Vatandaşlar yapılan etkinliklerle çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, Belediye Başkanı Cem Kotan'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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