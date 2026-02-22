Konyaaltı'nda Ramazan Etkinlikleri Başladı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri, HayatPark Kır Kahvesi'nde başladı. İlk etkinliğe katılan Belediye Başkanı Cem Kotan, "On bir ayın sultanı ramazan ayını birlikte karşılıyor, bu mutluluğu yine birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayı; bereketin, mutluluğun ve birlikteliğin ayı. Ramazan ayımız hayırlı uğurlu olsun. Milletçe her zaman için birliğimiz daim olsun ve her zaman bir arada olalım" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla planladığı ve ay boyunca her cumartesi günü düzenlenecek ramazan etkinlikleri başladı. HayatPark Kır Kahvesi'nde gerçekleşen etkinliklere Başkan Kotan, eşi Demet Ayne Kotan ve oğlu Canali Kotan ile katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, Başkan Kotan'ın açılış konuşmasının ardından Hacivat-Karagöz gösterisi yer aldı. Hacivat-Karagöz gösterisinin tamamlanmasıyla birlikte sırasıyla semazen, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin hazırladığı "Dedik Oldu" adlı doğaçlama tiyatro oyunu ve Türk sanat müziği Konseri sahnelendi.

Kotan, açılış konuşmasının ardından çocukların gösterileri en ön sıradan izlemelerini istedi. Kotan'ın davetinin ardından ön sıraları dolduran çocuklar, etkinlik için planlanan tüm gösterileri Kotan ile birlikte izledi. Ayrıca, etkinliğe gelen çocuklar için yüz boyama da yapıldı.

Ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Kotan, "On bir ayın sultanı ramazan ayını birlikte karşılıyor, bu mutluluğu yine birlikte yaşıyoruz. Bizler de Konyaaltı Belediyesi olarak, 'ramazan etkinlikleri' adı altında çadırımızı kurmak, çocuklarımızı, büyüklerimizi bir araya getirmek istedik. Ramazan ayı; bereketin, mutluluğun ve birlikteliğin ayı. Ramazan ayımız hayırlı uğurlu olsun. Milletçe her zaman için birliğimiz daim olsun ve her zaman bir arada olalım. Hayırlı ramazanlar Konyaaltı" ifadelerini kullandı.