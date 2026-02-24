Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan İftara Davet - Son Dakika
Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan İftara Davet

24.02.2026 13:45  Güncelleme: 14:57
Konyaaltı Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Çakırlar Kapalı Pazar Yeri'nde iftar programı düzenliyor. Belediye Başkanı Cem Kotan, tüm vatandaşları iftar sofrasına davet etti.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla farklı mahallelerde düzenleyeceği iftar programlarına Çakırlar Kapalı Pazar Yeri ile başlıyor. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Ramazan ayının bereketini paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı iftar programlarımıza davet ediyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl da geleneksel iftar organizasyonlarını sürdürüyor. Üç farklı mahallede gerçekleştirilecek iftar programlarının ilk durağı, yarın Çarşamba Çakırlar Kapalı Pazar Yeri olacak. İftar sofrası daha sonra Liman ve Siteler Mahallesi'nde kurulacak.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Kotan, "Ramazan ayı paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir ay. Bu mübarek ayın bereketini ve manevi huzurunu halkımızla aynı sofrada paylaşmayı çok önemsiyoruz. Kuracağımız iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem gönül bağlarımızı güçlendirmek hem de ramazanın ruhunu birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza bekliyor, ramazan ayının Konyaaltı'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

