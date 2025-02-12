Konyaaltı Belediyesi'nden Renkli Sevgililer Günü Etkinliği

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü için renkli bir etkinlik düzenleyecek. Doğadan Sevgiye, Sevgiden Geleceğe 14 Şubat Çiçek Tasarım Atölyesi adı altında gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, belediye ekiplerinin topladığı atık dallardan ve çiçeklerden, en güzel tasarımı yapmak için yarışacak.

Konyaaltı Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Doğadan Sevgiye, Sevgiden Geleceğe 14 Şubat Çiçek Tasarım Atölyesi adı altında düzenlenen etkinlik, 14 Şubat Cuma günü saat 11.00'de HayatPark'ta gerçekleştirilecek. İlçe sınırları içerisindeki parklardan toplanan dal atıklarının ve belediye fidanlığında üretilen çiçeklerin kullanılacağı atölye etkinliğinde katılımcılar, en güzel çiçek tasarımını yapmak için yarışacak.

Atölyede, doğaya, geri dönüşüme ve sürdürülebilirliğe dikkat çekilecek. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, katılımcılar isterlerse kendilerinin yanlarında getirecekleri saksı ve fanuslarında, isterlerse de belediyenin vereceği fanuslarda çiçek tasarımlarını yapabilecek.