Konyaaltı Belediyesi Parklarda Yenileme ve Yürüyüş Yolu Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Parklarda Yenileme ve Yürüyüş Yolu Çalışmalarına Devam Ediyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan parklarda bakım-onarım, yenileme, düzenleme ve yürüyüş yolu yapma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Arapsuyu Mahallesi'nde bulunan eski parkta yürüme yoluna beton dökümü ile mermer kaplama çalışması yaptı.

25.04.2024 17:32  Güncelleme: 17:36
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan parklarda yenileme, bakım-onarım ve yürüyüş yolu çalışmalarına devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan parklarda bakım-onarım, yenileme, düzenleme yürüyüş yolu yapma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Arapsuyu Mahallesi 610 Sokak'ta bulunan eski parkta yeni çizilen proje kapsamında yürüme yoluna beton dökümü ile mermer kaplama çalışması yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, çalışmalarla ilgili, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde bulunan parklarımızın bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın güvenle yürüyüş yapmaları için parklarımıza yürüyüş yolları da yapılmasını için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve modern parklarda hava almaları, çocuklarıyla ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmeleri için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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