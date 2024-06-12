Konyaaltı Belediyesi, yangın sonrası ormanlık alanı ağaçlandıracak

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KONYAALTI Belediyesi, geçen hafta yanan sahile yürüme mesafesindeki ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için harekete geçti. Belediye Başkanı Cem Kotan, yangın sonrasında, 'acaba imara mı açılacak', 'otel mi yapılacak' gibi endişelerin dile getirildiği alanın ağaçlandırılması için ilgili tüm kurumlara başvurulacağını açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi hizmet binası karşısında ve sahile yürüme mesafesindeki alanda geçen hafta çıkan yangında yaklaşık 1,5 hektarlık ormanlık küle döndü. Nedeni henüz bilinmeyen yangının meydana geldiği ormanlık alanın Konyaaltı sahiline yürüme mesafesinde çok değerli bir bölge olması birçok soru işareti ve endişeye yol açtı. Yangın sonrasında birçok vatandaş alanla ilgili 'imara mı açılacak', 'otel mi yapılacak', 'rezidans yaparlar' gibi endişelerini dile getirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yangın çıktığında belediyede olduklarını hatırlatarak, "Anında dumanı görerek itfaiyeye haber verdik. Biz de belediye olarak park bahçelerdeki ekiplerimiz ile arazözlerimizi çağırdık. Hemen müdahaleye başladık. Belediye personelimiz, itfaiyemiz, AFAD, çevik kuvvetimiz TOMA ile müdahale ederek 1- 1,5 saat içerisinde yangını söndürmeyi başardık. Yangın devam ederken yine 400 metre ileride ufak bir ağaçlık alanda da yangın başladı. Bir taraftan buraya müdahale ederken oraya da müdahale ettik ve söndürüldü dedi.

SEBEBİ AŞIRI SICAKLAR

Yangının aşırı sıcağa bağlı çıkmış olabileceğini belirten Cem Kotan, "Çünkü buraya 400 metre ileride de bir yangın çıktı. Burayı söndürme çalışmaları yaparken Aksu'da da bir yangın çıktı. Bunun sıcaktan olduğunu düşünüyoruz. Bölge Konyaaltı Belediyemize ait değil. Orman Genel Müdürlüğü'ne, belli bir kısmı da kişilere ait. 70 yıldır burası davalık. Belediyemizin burada söz hakkı yok. Ama biz buranın tekrar ağaçlandırılmasını, eski halini, eski halinden daha da güzel bir şekilde ağaçlandırılmasını istiyoruz. Gerekli yazışmaları yapacağız, taleplerimizi ileteceğiz kurumlarımıza ve diyeceğiz ki, 'Biz burayı tekrar ağaçlandırmak istiyoruz. Eskisinden daha da güzel bir doğal ortama çevirmek istiyoruz' diye talebimiz olacak diye konuştu.

'ÇOCUKLARLA BİRLİKTE AĞAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Yanan ormanlık alanın hemen karşısında belediyenin kreşi bulunduğunu anlatan Cem Kotan, şöyle konuştu"Kreşimiz de dumandan çok etkilendi. Çocuklarımızı hemen tahliye ederek belediye binamıza getirdik. Yangın sönene kadar çocuklarımızı belediyemizde misafir ettik. Ertesi gün de kendilerini ziyarete gittim. Çünkü korkmuşlardı. Onlar da bu alanı kullanıyorlarmış yeşil alan olduğu için. Bazen oyunlarını burada oynuyorlarmış. Buraya gelip piknik yapıyorlarmış. Ben de onlara şu sözü verdim, 'Tekrar burayı daha güzel, daha ağaçlandıracağız.' Çocuklara verdiğimiz sözü tutmak istiyorum. Kurumlarımız da müsaade ederse yazışmalarımızı yapacağız, bu noktada bizi yetki verirlerse tekrar burayı daha da güzel ağaçlandırmak istiyoruz. Çünkü yeşil alanlar, şehrin merkezinde kalmış bakir alanlar bütün Antalya'ya, bütün insanlığa aittir. Bu kötü olaydan ders çıkartarak yeniden ormanlık alana çevirmek istiyoruz. Çocuklarımıza piknik yapabilecekleri, oynayabilecekleri güzel bir alan yaratmak istiyoruz. Ağaçlandırma çalışmasını da çocuklarla birlikte yapmak istiyoruz. Çünkü yangından ve dumandan etkilendiler, travma oluştu. Onlarla birlikte burada birçok ağaç dikmek istiyoruz.

Haber Mehmet ÇINAR- Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,