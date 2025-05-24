Konyaaltı'nda Gerginlik: İşyeri Sahibinden İsyan

ANTALYA Konyaaltı Sahili'ndeki bir işletmede usule aykırı alanların belediye ekipleri tarafından kaldırılması sırasında gerginlik yaşandı. İşletme sahibi sandalyelerden birini ateşe verirken, bir çalışan ise etrafa kolonya döktü. 2 kişi sakinleştirildikten sonra usule aykırı alanlardaki malzemeler kaldırıldı.

Antalya'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili'nde bir süredir işletmelerin usule aykırı yaptığı alanların kaldırılması işlemi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tespit ettiği ve işletmelere kendileri kaldırılmaları için süre verdiği sahilde, kaldırılmayan yerlere ise müdahale ediliyor. Bugün öğle saatlerinde de belediye ekipleri usule aykırı yapılaşmaları kaldırmak için bir işletmeye gitti. İşletme sahibi yapıları kaldırtmayacağını ve yakacağını söyledi. Yaşanan gerginlik üzerine işletme sahibi elindeki kolonya ile bir sandalyeyi ateşe verdi. Çalışanların müdahalesiyle sandalye söndürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri sahibini ifadesini almak üzerine polis merkezine götürdü. Belediye çalışanları usule uymayan alanları sökmek için çalışma yaparken, bir çalışan ise eline aldığı kolonyayı 'Yakarım' diyerek etrafa dökmeye başladı. Elindeki kolonya şişesini fırlatan çalışanı, mesai arkadaşları zor sakinleştirerek uzaklaştırdı. Bunun ardından belediye çalışanları işletmeye inerek usule aykırı olan ahşap alanları ve masa sandalyeleri kamyona yükledi.