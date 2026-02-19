Konyaaltı'nda Ramazan Etkinlikleri Düzenlenecek

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, ramazan ayı boyunca meddahtan Hacivat Karagöz'e, doğaçlama tiyatro oyunundan Türk sanat müziği konserine kadar çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Konyaaltı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, ilçede ramazan ayı etkinliklerinin 21 Şubat Cumartesi günü HayatPark içerisinde yer alan Kır Kahvesi'nde 20.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleşeceği aktarıldı. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

Etkinlik programı da belli oldu. Kır Kahvesi'nde 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak etkinliklerde semazen, meddah ve Karagöz Hacivat gösterileri yer alacak. Etkinlikler kapsamında Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin hazırladığı "Dedik Oldu" adlı doğaçlama tiyatro oyunu sahnelenecek. Ramazan etkinlikleri, Türk sanat müziği konseri ile sona erecek.

"Ramazan ayının maneviyatını yansıtmak istedik"

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Geleneksel ramazan ayı kültürümüzü yansıtan etkinliklerle hem büyüklerimizi geçmişte götürmeyi hem de çocuklarımızı bu değerlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Ramazan ayının maneviyatını Konyaaltı'mızda yansıtmak istedik. Tüm halkımızı HayatPark'ta düzenleyeceğimiz etkinliklerimize davet ediyorum. Hepimize hayırlı ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.