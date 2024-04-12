Konyaaltı teleferik kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Konyaaltı teleferik kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Konyaaltı teleferik kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, kazada hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi ve incelemeler devam ediyor.

12.04.2024 23:17  Güncelleme: 23:20
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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