Konyaaltı Sanat Evi'nde Bahar Sergisi Açıldı

(ANTALYA) - Konyaaltı Sanat Evi'nin hazırladığı Bahar Sergisi'nin açılışını yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı sanatla büyümeye devam edecek. Sanatla ve kültürle yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Evi tarafından düzenlenen Bahar Sergisi, belediye ana hizmet binası fuaye alanında açıldı. Açılışı, Belediye Başkanı Cem Kotan yaptı. Sergi sahibi Muzaffer Emine Kasbek ve kursiyerle sergiyi gezen Kotan, emeklerinden dolayı kursiyerlere ve Kasbek'e teşekkür etti. Sergi açılışında Başkan Kotan'a, sergiye özel hazırlanan bir tablo hediye edildi.

Sanata ve sanatçılara verdikleri desteğin önemine dikkati çeken Başkan Kotan, "Bugün sizlerle burada birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kursiyerlerimiz ve Muzaffer hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Konyaaltı sanatla büyümeye devam edecek. Sanatla, kültürle yüremeye devam edeceğiz. Bu yolda bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sergi Sahibi Kasbek de "Sevgili Başkanımız Cem Kotan'a bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Sizin isminizle yürüdüğümüz için son derece mutluyuz ve onurluyuz" ifadelerini kullandı.

Sergi, 21 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.