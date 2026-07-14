Konya'dan 15 Temmuz mesajı: Millet iradesi esir alınamaz - Son Dakika
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Konya'dan 15 Temmuz mesajı: Millet iradesi esir alınamaz

14.07.2026 16:34
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Konya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yayımladıkları mesajlarda, hain darbe girişimine karşı milletin tanklara ve silahlara göğüs gererek destan yazdığını, Konya'nın da bu direnişte tek yürek olduğunu vurguladı.

Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın mesajında, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da, milletin istiklal ve iradesine pranga vurmak isteyen hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

O karanlık geceyi inanç ve dirayetiyle aydınlığa kavuşturan milli direnişi gururla yad ettiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"O gece şer odaklarının unuttuğu ve asla hesaba katamadığı bir güç vardı, milletimizin sarsılmaz imanı, vatan sevdası ve bükülmez bileği. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın eden necip milletimiz, tanklara, uçaklara ve kurşunlara karşı göğsünü siper ederek bir kez daha demokrasi ve kahramanlık destanı yazmıştır. Selçuklu'nun muazzam payitahtı, Hazreti Mevlana'nın sevgi ve hoşgörü şehri Konya'mız; o tarihi gecede manevi ruhuna ve şanlı geçmişine yakışan asil bir duruş sergilemiştir. Sela seslerinin semaya yükseldiği ilk andan itibaren Konya'mız, tüm Türkiye ile beraber tek yürek olmuş, meydanları dolduran yüz binlerce hemşehrimiz vatana olan sadakatini birlik, beraberlik ve kardeşlikle mühürlemiştir. Konya'mız o gece, istiklal ateşinin en gür yandığı ve hainlerin kirli heveslerini kursağında bırakan aşılmaz bir kale olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz, bu toprakların ilelebet Türk yurdu kalacağının ve şanlı al bayrağımızın gönderden asla inmeyeceğinin tüm dünyaya açık bir ilanıdır."

Altay da mesajında, 15 Temmuz'un milletin iradesine, devletin bekasına, demokrasiye ve bağımsızlığa kasteden hain darbe girişiminin aziz milletin eşsiz cesaretiyle bertaraf edildiği bir destan olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ'nün hain emellerini hayata geçirme teşebbüsünde bulunduğunu, vatan toprağına ve semalarına ihanetin gölgesini bulaştırdığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan milyonlar, tanklara karşı bedenini, silahlara karşı yüreğini, ihanete karşı sarsılmaz imanını siper etti. 'Ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin, vatanımız bölünmesin' diyen aziz milletimiz, ihanet karşısında tek yürek oldu. O gece bir kez daha görüldü ki milletimizin iradesi esir alınamaz, bağımsızlığımıza zincir vurulamaz, vatanımıza el uzatılamaz. 15 Temmuz, milletimizin iradesine vurulmak istenen prangaları parçaladığı büyük bir diriliş destanıdır. Milletimizin bağımsızlık yeminidir. Karanlığı yenen iradenin adıdır. Asırlar geçse de 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız. Bugün bizlere düşen, şehitlerimizin aziz emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlığını daima hatırlamak, birlik ve beraberliğimizi her türlü fitnenin üzerinde tutarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'dan 15 Temmuz mesajı: Millet iradesi esir alınamaz - Son Dakika

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