Konyaspor'dan Deplasmanda Zafer

(ANKARA) - Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Samsunspor'a konuk oldu. Konyaspor deplasmanda Samsunspor'u 1 - 0 yenerek 3 puanı aldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ve Konyaspor karşıkarşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.
Konuk takım Konyaspor 30. dakikada Pedrinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Konyaspor deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.
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