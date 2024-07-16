Kooperatif Yöneticileri Hakkında Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, haksız kazanç elde ederek, kooperatifi zarara uğrattığı iddiasıyla kooperatifin eski iki yöneticisi hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık A.S. ve A.G. hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki vekili dilekçesi, şüpheli ifadeleri, bilirkişi raporlarının yer aldığı iddianamede, sanıklar hakkında "zimmet" suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların 2012-2020 yıllarında görev yaptığı, yeni yönetime görevi devrederken kooperatif market stoklarında kayıtlara göre 404 bin 584 lira stok bildirildiği, markette ise 21 bin 461 lira stok tespit edildiği, ayrıca kooperatif kasasında olması gereken 17 bin 150 lira nakit paranın olmadığı sanıkların yaklaşık 400 bin lirayı zimmetine geçirdiği bilgisi yer alıyor.

Sanık A.S'nin iddianamede yer alan ifadesinde, başkan olarak görev yaptığı süreçte kooperatifin her ay ortalama 7 bin lira zarar ettiğini, kooperatif çalışanlarının da maaşlarının vergilerden ödendiğini ileri sürdüğü belirtiliyor.

Kooperatif eski yöneticileri A.S. ve A.G. "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Olay

Pınarhisar ilçesindeki bir kooperatifte 2020 yılında yapılan yönetim değişikliği sonrasında göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerinin, denetmen raporlarında kooperatif kasasında bulunması gereken paranın bulunmadığının tespiti üzerine bağımsız mali müşavirce kooperatif mali hesap cetvelleri ile market stoklarında inceleme yaptırmış, söz konusu hesaplarda açık tespit edilmesi üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına eski yöneticiler hakkında suç duyurunda bulunmuş, eski iki yönetici hakkında soruşturma başlatılmıştı.