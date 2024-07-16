Kooperatif Yöneticileri Hakkında Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kooperatif Yöneticileri Hakkında Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir kooperatifin eski iki yöneticisi, haksız kazanç elde etmek ve kooperatifi zarara uğratmak suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava edildi. İddianamede, sanıkların zimmet suçundan yaklaşık 400 bin lirayı zimmetlerine geçirdiği belirtiliyor. Yeni yönetim kurulu üyelerinin denetim raporlarında paranın eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16.07.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, haksız kazanç elde ederek, kooperatifi zarara uğrattığı iddiasıyla kooperatifin eski iki yöneticisi hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık A.S. ve A.G. hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki vekili dilekçesi, şüpheli ifadeleri, bilirkişi raporlarının yer aldığı iddianamede, sanıklar hakkında "zimmet" suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların 2012-2020 yıllarında görev yaptığı, yeni yönetime görevi devrederken kooperatif market stoklarında kayıtlara göre 404 bin 584 lira stok bildirildiği, markette ise 21 bin 461 lira stok tespit edildiği, ayrıca kooperatif kasasında olması gereken 17 bin 150 lira nakit paranın olmadığı sanıkların yaklaşık 400 bin lirayı zimmetine geçirdiği bilgisi yer alıyor.

Sanık A.S'nin iddianamede yer alan ifadesinde, başkan olarak görev yaptığı süreçte kooperatifin her ay ortalama 7 bin lira zarar ettiğini, kooperatif çalışanlarının da maaşlarının vergilerden ödendiğini ileri sürdüğü belirtiliyor.

Kooperatif eski yöneticileri A.S. ve A.G. "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Olay

Pınarhisar ilçesindeki bir kooperatifte 2020 yılında yapılan yönetim değişikliği sonrasında göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerinin, denetmen raporlarında kooperatif kasasında bulunması gereken paranın bulunmadığının tespiti üzerine bağımsız mali müşavirce kooperatif mali hesap cetvelleri ile market stoklarında inceleme yaptırmış, söz konusu hesaplarda açık tespit edilmesi üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına eski yöneticiler hakkında suç duyurunda bulunmuş, eski iki yönetici hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kooperatif Yöneticileri Hakkında Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:13:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kooperatif Yöneticileri Hakkında Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement