ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde, köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde yakaladığı köpeğe elindeki bastonuyla defalarca vuran Fahrettin D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahrettin D., çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Köpeğe Şiddet Uygulayan Fahrettin D. Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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