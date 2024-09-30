Köpeği Öldüren Sanığa Akıl Sağlığı Raporu İstendi - Son Dakika
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Köpeği Öldüren Sanığa Akıl Sağlığı Raporu İstendi

Köpeği Öldüren Sanığa Akıl Sağlığı Raporu İstendi

Ankara Polatlı'da yavru köpeği öldüren sanığın akıl sağlığı araştırılacak, mahkeme ertelendi.

30.09.2024 21:12
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Ankara Polatlı'da yavru köpeği öldürmekten tutuklanan ve 4 yıla kadar hapsi cezası talebiyle hakkında dava açılan Sefer Murat Aksoy hakim karşısına çıktı. Aksoy, bir anlık sinirle köpekleri öldürdüğünü belirtti, beraatını talep etti. Sanık Aksoy'un avukatları, müvekkillerinin akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde beyanda bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz Mahallesi'nde, 30 Ağustos tarihinde Sefer Murat Aksoy, yavru köpeği elindeki dirgenle öldürmüştü. Aksoy tepkilerin ardından gözaltına alınarak "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.

Polatlı 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Aksoy, önceki savunmalarını tekrarladı. Sokak köpeğinin kedisinin öldürdüğünü iddia eden Aksoy, "Benim bahçemde tarım aleti vardı. Onu elime aldım. Köpekler bahçemdeydi ben kovalayınca dışarı kaçtılar. Bende elimdeki dirgenle onları kovaladım. Kovalayınca onların mekanını da bulmuş oldum. Bir anlık sinirle bende elimdeki dirgeni sağa sola savurdum. Büyük olan köpekler kaçtı diğerleri kaçamadığı için onlara denk geldi. 2 tane köpek öldürdüm. Daha önceden de köpek öldürmedim. Evimin bahçesinin etrafında ölü köpeklere ilişkin iddialar onların iddiasıdır kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim" dedi.

"Müvekkilimin akıl sağlığı yerinde değildir"

Sanık Aksoy'un avukatları, müvekkillerinin hayvan sever olduğunu öne sürdü. Müvekkillerinin akıl sağlının yerinde olmadığını iddia eden avukatlar, "Sinirden gözü döndüğü için olay günü köpeklere zarar vermiştir. Müvekkilim soruşturma aşamasında akıl sağlığının yerinde olduğunu söylese de akıl sağlığı yerinde değildir. Kendisi soruşturma aşamasında savcılıkta akıl sağlığı yerinde olup olmadığını sormuştur. Müvekkilde serbest bırakılacağını, köye döneceğini ve deli damgası yememek için 'akıl sağlığım yerindedir' demiştir ancak yerinde değildir. Acil Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep ediyorum. Müvekkil hayvan severdir. Müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Müştekiler ve müşteki avukatları sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Tanık İ.M., "Polatlı'dan köyüme giriş yapmıştım ki Sefer Murat Aksoy'u başkasının bahçesi önünde köpeğe dirgen saplarken gördüm Jandarmayı aradım. Jandarmada geç geldi. Sefer Murat aksoy evine gitti. Sonra tekrar olay yerine dirgenle geldi. Dirgenle canlı 2. köpeğe vurmaya devam etti. Bizde müdahale ettik" diye konuştu. Tanık R.K. ise "Sefer Murat Aksoy, köpeklere dirgen ile vurmaya başladı. O anda 3 tane köpek öldürdüğünü gördüm. 6 ay önce 3 tane köpeği şişlenmiş olarak gördüm ancak kim yaptı bilmiyorum.

Mahkemeden ara karar

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katılma talebinin kabulünü diğer tüm katılma taleplerinin reddine karar verilmesini, sanığın TCK 32 kapsamında raporu alınmak üzere ATK'ye sevk edilmesi bu aşamada tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep olunur" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ayrıca tutukluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim 2024 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

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