Köpeğin Kedilere Saldırısı: Sahibi Serbest - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köpeğin Kedilere Saldırısı: Sahibi Serbest

Köpeğin Kedilere Saldırısı: Sahibi Serbest

Beyoğlu'nda köpeği sokak kedilerine saldırdı. Sahibinin ifadesi alındı, serbest bırakıldı.

23.10.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYOĞLU'nda, İsmet Ramazan Ş.'nin dışarıya çıkardığı köpeği, sokaktaki kedilere saldırıp öldürdü. Şikayet üzerine gözaltına alınan köpeğin sahibi serbest bırakıldı. İsmet Ramazan Ş.'nin ifadesinde, köpeğin ipini kopartıp saldırdığını ve kendisinin de bu duruma üzüldüğünü söylediği ortaya çıktı. Saldırı anları ise kameraya yansıdı.

Olay, 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Ramazan Ş.'nin gezdirmeye çıkardığı köpeği bir anda sokak kedilerine saldırdı. Sokaktaki bir kişinin tekmelediği köpek, buna rağmen kediyi bırakmadı. Bir süre sonra köpeğin ağzından kurtulan yaralı kedi kaçarak uzaklaştı.

KÖPEK KEDİLERE SALDIRIP ÖLDÜRDÜ

Olaydan kısa süre sonra sokağa tekrar gelen İsmet Ramazan Ş.'nin köpeği kedilere saldırmaya devam etti. Diğer bir görüntüde ise köpek ağzıyla yakaladığı kediyi öldürdü. Köpek sahibi ise kedinin cansız bedenini, köpeğin ağzından çıkartarak kaldırıma bıraktı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

'KÖPEK İPİNİ KOPARIP SALDIRDI, BEN DE ÜZÜLDÜM'

Olayların ardından bir vatandaşın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, köpeğin sahibi İsmet Ramazan Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen İsmet Ramazan Ş. hakkında ifadesi alındıktan sonra 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan İsmet Ramazan Ş., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ramazan Ş.'nin sahibi olduğu köpeğin yasaklı ırk olmadığı, ifadesinde ise köpeğin ipini kopartıp saldırdığını ve kendisinin de bu duruma üzüldüğünü söylediği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Hayvanlar, Güvenlik, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeğin Kedilere Saldırısı: Sahibi Serbest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: Köpeğin Kedilere Saldırısı: Sahibi Serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.