 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Köpek, çatıya çıkıp itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Köpek, çatıya çıkıp itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde evden kaçan Samoyed cinsi Kutup isimli köpek, 2 katlı bir binanın çatısına çıktı. İtfaiye ekipleri köpeği kurtarmaya çalışırken, köpek sahibinin gelmesiyle çatıdan indirildi. Köpeğin sahibi, Kutup'un alıngan bir köpek olduğunu ve insanlara güvenmediğini söyledi. Köpeğin daha önce de garip davranışlar sergilediği belirtildi.

03.01.2024 - 15:06,
Abone Ol

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde evden kaçıp 2 katlı bir binanın çatısına çıkan 'Samoyed' cinsi 'Kutup' isimli köpek, kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı. Kutup, ulaşılan köpeğin sahibi Gamze Göksu'nun (27) gelmesiyle çatıdan indirildi. Göksu, 'Çok alıngan bir köpek. Babamla sorun yaşamış ve küsmüş. Bize küstüğü zamanlarda garip davranışlar yapıyor. Ben gelene kadar kendisine dokundurmamış. Çatıdan ben aldım' dedi.

Çilimli İbrahim Hoşver İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Gamze Göksu, 5 yıl önce 'Samoyed' cinsi 'Kutup' isimli köpeği sahiplenip evinde bakmaya başladı. Önceki gün evden çıkan köpek, geri dönmedi. Dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki 2 katlı bir binanın çatısındaki köpeği görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Kiremitlerin üzerinde ve çatının yan kısmında dolaşan köpek, itfaiye ekiplerini yanına yaklaştırmadı. Bölgedeki bir kişi, köpeği tanıyıp durumu Gamze Göksu'ya haber verdi. Olay yerine gelen Gamze Göksu, itfaiye aracının sepetine çıkarak köpeğini çatıdan aldı. O anlar kameraya yansıdı.

'HAYVANLARLA VE İNSANLARA ANLAŞAMIYOR'

Köpeğinin insanlara ve diğer hayvanlara güveni olmadığını söyleyen öğretmen Gamze Göksu, 'Kutup bizim sahiplendiğimiz bir köpek. Küçükken şiddet görmüş bir köpek. Biz büyütemedik. O yüzden karakteri ırkının tam tersi. Aslına bakıldığında ırkı sevecen, oyuncu, insanlarla ve hayvanlarla iyi anlaşan bir ırk. Ama Kutup ne insanlarla ne hayvanlarla anlaşıyor. İnsanlara güveni yok. Erkeklerden çok korkuyor. Dün akşam bir olay yaşandı ve babama tepki gösterdi. Asilik yaptı. Babam da 'biz bunu gönderelim' dedi. Sabah ben okula gittim. Telefon geldi, 'köpeğiniz çatıda' dediler. Ben çıktım. Belediyeden bir görevli çıkmış. Ona hırlamış ve yaklaştırmamış. Beni çağırdılar. Okuldan çıktım, gittim. İtfaiye ile çıktık. Beni görünce biraz daha sakinleşti. Aldık getirdik' dedi.

'NORMALDE BAŞKASI SAHİPLENECEKTİ'

Gamze Göksu, normal şartlarda köpeğini sahiplendireceğini ama bu olay sebebiyle vazgeçtiğini ifade ederek, 'Kızarsa başını alıp gider. Başka köpeği severseniz gider ya da saldırır. Çok garip huyları var. Kıskanç bir hayvan. Çok alıngan bir hayvan. Normalde Kutup bir başkasına gidecekti. Çatıya çıktığı için vermekten vazgeçtim. Aslında biraz iyi oldu. Bizimle kaldı. Babamı ısırınca babam biraz yükseldi. Kutup birine kinlendiği zaman unutmuyor. Öyle olunca bir başkasına sahiplendirelim. En azından biraz başka yerde dursun istedik' dedi.

'BABAM BENİM İÇİN İNTİHAR EDİYOR DEMİŞ'

Göksu, olay yerine giden babası Zekeriya Göksu'nun köpeğin kendisi için intihar ettiği esprisi yaptığını söyleyerek, 'Biraz daha babamın kızgınlığı geçsin istedik. Ama çatıya çıkınca babamı çağırmışlar. Babam da 'benim için intihar ediyor' demiş. O zaman 'al eve götür' dedi. Çatıdan indirdim eve getirdim. Herkes Kutup'u tanır. Mahallenin maskotudur. Yarım saat kaybolsun hemen bir mesaj gelir. Kutup burada diye. Herkes Kutup'u çok seviyor. Kutup insanları az seviyor' ifadelerini kullandı.

'KUTUP'UN İLK VUKUATI DEĞİL'

Kutup'un daha önce de değişik tepkiler verdiğini söyleyen Gamze Göksu 'Çok alıngan bir köpek. Babamla sorun yaşamış ve küsmüş. Bize küstüğü zamanlarda garip davranışlar yapıyor. Ben gelene kadar kendisine dokundurmamış. Çatıdan ben aldım. Çatı olayı bize sürpriz oldu. Belediye çalışanı çatıya çıkılacak kısımdaki parçayı 'ben bile zor açtım' dedi. Nasıl çıktı, nasıl açtı Bir de boynunda zinciri vardı. Zinciri koparıp gitmiş. Zincirin ucunda da el tutma yeri var. Onu falan yemiş' diye konuştu.

Köpek, çatıya çıkıp itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Çilimli, Göksu, Kurtarma, Hayvanlar, Olaylar, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek, çatıya çıkıp itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı - Son Dakika


15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi

Son Dakika
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 50 kişi hayatını kaybetti
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: Köpek, çatıya çıkıp itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement