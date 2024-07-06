Köpek Kavgası Tartışması: Bir Kişi Yaralandı, Bir Köpek Öldü - Son Dakika
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Köpek Kavgası Tartışması: Bir Kişi Yaralandı, Bir Köpek Öldü

Köpek Kavgası Tartışması: Bir Kişi Yaralandı, Bir Köpek Öldü

Bolu'da köpeklerinin kavgası nedeniyle çıkan tartışmada, Bilal Över adlı kişi, Kamil Akçay'ı tabancayla karnından vurarak yaraladı ve Kangal cinsi köpeğini öldürdü. Över, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapse çarptırıldı.

06.07.2024 10:34
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BOLU'da köpeklerinin kavgası nedeniyle tartıştığı köylüsü Kamil Akçay'ı (48) tabancayla karnından vurup yaralayan, Kangal cinsi köpeğini de öldüren Bilal Över (33), tutuksuz yargılandığı davada 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 15 Ekim 2021'de Mudurnu ilçesi Çağşak köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olan Kamil Akçay ile Bilal Över, hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Sürülerin birbirlerine yaklaşmasıyla Akçay'ın köpeği ile Över'in çoban köpekleri kavga etti. Köpeklerin kavgası nedeniyle Akçay ile Över arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Över, köy muhtarı olan babası Mustafa Över'e (56) ait tabancayla Akçay ile köpeğini vurdu. Duman isimli Kangal cinsi köpek ölürken, karnına isabet eden kurşunla yaralanan Akçay, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olayın ardından jandarma ekiplerinin yakaladığı Bilal Över, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Över hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Bolu'da cezaevinde 6 ay tutuklu kalan Över, daha sonra tahliye edildi.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Över, karar duruşmasında hakim önüne çıktı. Duruşmada Kamil Akçay ile ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Bilal Över ile Mustafa Över, mahkemede üzerlerine atılı suçlamaları reddedip beraatlerini istedi. 3 yıl süren dava sonunda Bilal Över, 'Silahla kasten yaralama suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapse çarptırıldı. Över'e adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Köpek Kavgası Tartışması: Bir Kişi Yaralandı, Bir Köpek Öldü - Son Dakika

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