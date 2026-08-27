Köpek Müezzinin Ayakkabılarını Çaldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde cami müezzininin ayakkabılarını alarak uzaklaşan sahipsiz köpeğin görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçedeki Demirci Şeyh Camisi'nin müezzini Osman Güney, sabah namazının ardından camiden çıkmaya hazırlandığı sırada ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti.

Bir süre ayakkabılarını arayan Güney, bulamayınca caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.

Kayıtları izleyen Güney, ayakkabılarının cami çevresinde yaşayan sahipsiz bir köpek tarafından alındığını gördü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, köpeğin önce ayakkabılardan birini ağzına alarak camiden uzaklaştığı, ardından tekrar gelerek diğer ayakkabıyı da alıp farklı bir yöne götürdüğü görülüyor.

Müezzinin daha sonra ayakkabılarını bulduğu öğrenildi.