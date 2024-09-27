Köpek Saldırısı: Bir Kişi Ölü Bulundu

Tayland'da 2 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi evinde ölü bulundu.
Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Ubon Ratchathani bölgesinde 49 yaşında bir erkek, pitbull ve rottweiler cinsi melez 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Polis, ismi açıklanmayan kişinin evinin yakınlarında 2 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradığını ve kafa bölgesinde köpek ısırıkları olduğunu belirtti.
Köpeklerin ısırdığı kişinin, cesedi evinde bulunmadan yaklaşık 6 saat önce aşırı kan kaybından öldüğü aktarıldı.
Saldıran köpeklerin hayvancılık ofisi tarafından yakalandığı kaydedilirken, köpeklerin itlaf edilip edilmediğine dair bilgi paylaşılmadı.
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