Köpek Tartışması Kanlı Bitti: N.K. Tutuklandı

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde köpekler nedeniyle çıkan tartışmada Tansel Gökmen'i demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan N.K., yeni delillerin ardından yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ayaş'ın Oltan Mahallesi'nde 23 Nisan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Tansel Gökmen'e ait köpeğin, komşuları N.K. ile oğlu E.K.'ye ait köpeklere saldırdığı iddiasıyla taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.K. ile oğlu E.K., Gökmen'i demir çubukla darbetti. Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Gökmen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden N.K. ve E.K. ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında elde edilen yeni kamera kayıtları ve deliller doğrultusunda N.K., mağdurun vefatından önce 2 Mayıs'ta yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, 3 Mayıs'ta sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma sürdüğü belirtildi.