Köpek Tasma Takma Tartışması Kavga Çıkardı

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Beşiktaş'ta parkta gezdirdiği köpeğine tasma takması uyarısında bulunan 1'i kadın 2 kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maçka Parkı'nda 28 Eylül'de kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, parkta köpeğini tasmasız gezdiren kişinin çevredekiler tarafından uyarılması üzerine tartışma çıktığını tespit etti.

Yapılan araştırmada, köpeğin sahibinin kendisini uyaran C.E. ve G.K'yi darbettiği belirlendi.

Ekipler, köpeğin sahibi olduğu tespit edilen şüpheli D.Ö'yü Şişli'deki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.