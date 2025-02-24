Köpekbalığı Saldırısı: Avustralya'da Balıkçı Kayboldu

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SİDNEY, 24 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'nın doğu kıyısı açıklarında köpekbalığı saldırısına uğradığı düşünülen bir balıkçı için denizden ve havadan acil arama çalışmaları devam ediyor.

Sidney'in yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Newcastle kenti açıklarında pazar günü düzenlenen bir balık tutma turnuvasına katılan Paul Barning, yerel saatle 13.00'te bulunduğu tekneden denize düştü.

Yetkililer, oltasıyla bir kaplan köpekbalığı yakalayan Barning'in oltaya takılarak tekneden düştüğünü söyledi.

Teknede bulunan üç kişinin Barning'i kurtarmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı belirtildi.

Barning'i kurtarmaya çalışanlar kaplan köpekbalığını tekneye almayı başardı, fakat Barning'den hiçbir iz bulunamadı.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre görgü tanıkları, Barning'in bir büyük beyaz köpekbalığı tarafından su altına çekildiğini gördüklerini ifade etti.

Pazar günü öğleden sonra denizden ve havadan yoğun bir arama başlatıldı ancak görüş mesafesinin kötü olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmaları pazartesi sabahı yeniden başladı.

Her yıl düzenlenen balık tutma turnuvasına bu yıl 80'den fazla tekne katıldı.

Şubat ayının başlarında düzenlenen bir diğer turnuvaya katılan yarışmacılar, Newcastle açıklarında aynı sularda birden fazla büyük beyaz köpekbalığıyla karşılaştıklarını bildirmişti.