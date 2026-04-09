Köpeklerden Kaçan Adamın Komik Anları

AVCILAR'da sokakta yürüyen bir kişi, sahipsiz köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce panikle park halindeki otomobillerin üzerine çıkarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kişi, sahipsiz köpeklerin havlayarak üzerine geldiğini fark edince koşarak uzaklaşmak istedi. Panikle park halindeki bir otomobilin üzerine çıkmaya çalışan kişi, dengesini kaybederek yere düştü. Köpeklerin yaklaşmayı sürdürmesi üzerine yeniden kaçan kişi, bu kez başka bir otomobilin üzerine çıkarak bir süre bekledi. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından araçtan inen kişi, ters istikamete doğru koşarak olay yerinden uzaklaştı.