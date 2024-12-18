Köpeklerden Kaçan Karaca Kurtarıldı

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Başıboş köpeklerden kaçıp boş alabalık havuzuna düşen dişi karacayı kurtardılar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde başıboş köpeklerden kaçarak alabalık üretim tesisinin boş havuzuna düşen yetişkin dişi karacayı işletme sahipleri kurtararak ait olduğu doğaya geri saldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yolunu kaybeden bir yetişkin dişi karaca köpeklerden kaçarken, Günyüzü Köyü'nde Gümüşhane- Giresun karayoluna yakın bir noktadaki alabalık tesisinin boş havuzuna düştü. Düştüğü havuzdan çıkamayan dişi karacanın sesini duyan tesis sahibinin oğlu Osman Selim Düzgün ise durumu babası Aydoğdu Düzgün'e bildirdi. Boş havuzun yanına gelen baba ve oğul yaralı karacayı düştüğü havuzdan çıkarmak için dakikalarca uğraştı. En sonunda havuz içerisindeki karacayı çıkaran ve yaralarına müdahale eden Aydoğdu Düzgün, daha sonra hayvanı doğaya saldı.

Tesis sahibi Aydoğdu Düzgün köpeklerden kaçan karacanın korku içerisinde hareket ettiğini ve hayvana kendi hayvanlarıymış gibi yardım etmek zorunda hissettiklerini söyledi.