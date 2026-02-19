Köpekten Kaçarken Otobüs Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köpekten Kaçarken Otobüs Çarptı

19.02.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da başıboş köpeğin saldırısından kaçan öğrenci, halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

TRABZON'da başıboş köpeğin saldırısından kaçmak isterken yola atlayan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Gül, köpekten kaçmak isterken yola atladı. O sırada yoldan geçen halk otobüsü, Gül'e çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMELİYATA ALINDI

Ameliyata alınan Gül'ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilirken, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Cennet Nesibe Gül'ün köpeğin saldırısından kurtulmak için yola yöneldiği, bu sırada otobüsün kendisine çarptığı, çevredekilerin de yardıma koştuğu anlar yer aldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürerken, Gül'ün yoğun bakım tedavisinin sürdüğü bildirildi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güvenlik, Trabzon, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpekten Kaçarken Otobüs Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:37:51. #7.11#
SON DAKİKA: Köpekten Kaçarken Otobüs Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.