Köprübaşı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesindeki tarım arazisinde dün çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı.

Köprübaşı ilçesindeki tarım arazisinde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, ihbarda bulundu. Bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 taral ve su tankeri ile 7 iş makinesi sevk edildi. Bu sırada alevlerin yaklaştığı Karacaibrahim Küme Evleri'nde yaşayan 11 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına müdahalede, Manisa Valiliği'nce uygulanan Yangın Riskini Azaltma Planı etkili olduğu bildirildi. Plan kapsamında kurulan ekibin ilk etapta gerçekleştirdiği müdahale ile yangın saat 02.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.