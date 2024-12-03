Köprüde Buluşmalar 20. Yılını Kutluyor

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Köprüde Buluşmalar", 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 18 ile 20 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek programın "Work in Progress Platformu" başvuruları başladı.

Köprüde Buluşmalar'ın Work in Progress Platformu, çekimlerinde son aşamaya gelinen veya post prodüksiyon süreci devam eden Türkiye'den filmleri, uluslararası satış ajansı temsilcileri ve film festivali programcılarıyla buluşturuyor.

Çekimlerinin en az yetmişi tamamlanmış veya post prodüksiyon aşamasındaki uzun metrajlı kurmaca veya belgesel projelerinin katılabildiği platforma son başvuru tarihi, 3 Şubat 2025 olarak belirlendi.

Platform, seçkisinde çeşitlilik olması hedefiyle belgesel, canlandırma, korku, fantastik türleri, çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konu ve türlerde projelerin başvurusuna bu yıl da açık olacak.

Ayrıntılı bilgi için "film.iksv.org" adresi ziyaret edilebilir.