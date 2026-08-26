Adana\'da Köprüden Düşen Otomobilde Sürücü Yaralandı

ADANA'da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki Şehit Fatih Ongun Köprüsü'nde meydana geldi. Bahar N.'nin kontrolünü yitirdiği 01 ASF 737 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarpıp, metrelerce yükseklikten caddeye düşüp, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, otomobildeki Bahar N.'yi çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahar N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.