Köprüler Lösemi İçin Turuncu Işıklarla Aydınlatıldı - Son Dakika
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Köprüler Lösemi İçin Turuncu Işıklarla Aydınlatıldı

Köprüler Lösemi İçin Turuncu Işıklarla Aydınlatıldı

Lösemi farkındalığı için Fatih ve Yavuz Sultan Selim köprüleri turuncu ışıklarla aydınlatıldı.

08.11.2024 04:19
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LÖSEMİ hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri turuncu ışıklarla aydınlatıldı.

Her yıl, 2 ile 8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenip, bu etkinliklerde kamuoyunun lösemi konusunda farkındalık oluşturması ve bilinçlenmesi hedefleniyor.

Hastalığa dikkat çekmek amacıyla, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri turuncu renkli ışıklar ile aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Köprüler Lösemi İçin Turuncu Işıklarla Aydınlatıldı - Son Dakika

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