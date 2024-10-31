Köprülü Mehmet Paşa 363. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Köprülü Mehmet Paşa 363. Yılında Anıldı

Köprülü Mehmet Paşa 363. Yılında Anıldı

Köprülü Mehmet Paşa, Vezirköprü'de anma programıyla 363. ölüm yıl dönümünde yad edildi.

31.10.2024 21:17
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Köprülü Mehmet Paşa, ölümünün 363'üncü yılında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde anıldı.

Osmanlı Devleti'nde 15 Eylül 1656'da sadrazamlığa getirilen ve vefat ettiği 31 Ekim 1661'e kadar bu görevini sürdüren Mehmet Paşa için Vezirköprü Halk Kütüphanesi'nde anma programı düzenlendi.

Programa, İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz ve öğretmenler ile Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Törende, Göl Adeka Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Malik Yıldırım, Osmanlı'da bir döneme adını veren Köprülü ailesi ve "Köprülüler dönemi"ne ilişkin sunum yaptı.

Amasya'ya bağlı Köprü kasabasında bir dönem yaşayan ve Ayşe hanım ile evlenen Mehmet Paşa'ya bu nedenle Köprülü denilmiştir. Babalarından sonra sadrazamlık yapan Fazıl Ahmet ve Fazıl Mustafa paşalar da burada doğduğu için Vezirköprü adını alan ilçe 1925 yılında Samsun'a bağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köprülü Mehmet Paşa 363. Yılında Anıldı - Son Dakika

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